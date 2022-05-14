Собираемые в России автомобили можно не оснащать ABS, а соответствие нормам экологического стандарта Евро-5 отменено. В России приняли новый Техрегламент

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Как пишет Telegram-канал «Русский автомобиль», в России принят новый Техрегламент для транспортных средств. Соответствующий документ под названием «Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал его до 12 мая.





В документе много всего, но самое главное – упразднение необходимости оснащать авто ABS (а без ABS нельзя реализовать и ESP), а также откат к древним требованиям по экологичности. Обязательный с 2016 года экологический стандарт Евро-5 отменен, теперь большинство категорий транспортных средств в России должны удовлетворять требованиям стандарт Евро-0. Впрочем, в Техрегламенте отмечено, что если каталитический нейтрализатор предусмотрен конструкцией авто, то он обязан присутствовать. С другой стороны, ничто не мешает получить другой сертификат ОТТС, без катализатора.

Система ЭРА-ГЛОНАСС не упраздняется, но изменяются требования к ней (в частности, допускается не автоматическое срабатывание, а нажатие кнопки вручную). Мораторий на установку системы продлен до 1 августа 2022, а обязательство по отложенной установке – до 1 февраля 2023.

Естественно, все эти изменения внесены в Техрегламент не от хорошей жизни: они обусловлены жестким дефицитом компонентов, в числе которых различные блоки управления ABS и ESP, каталитические нейтрализаторы и т.д. Дефицит возник из-за наложенных на Россию западных санкций, а также, отчасти, из-за логистических проблем.

«АвтоВАЗ» уже готовит линейку автомобилей Special Edition, лишенных ABS, ESP и системы ЭРА-ГЛОНАСС. Ожидается, что первыми в серийное производство будут запущены «ободранные» Lada Granta и Lada Niva Travel.