Собчак заявила о будущем назначении Канделаки на пост гендиректора ТНТ

Телеведущая Тина Канделаки займет пост генерального директора канала ТНТ. Соответствующей информацией в личном Telegram-канале поделилась журналистка Ксения Собчак.

Собчак в публикации напомнила, что Канделаки во время своей карьеры добилась значимых достижений. Журналистка также поздравила «дорогую подругу» с будущем назначением на должность генерального директора телеканала ТНТ. По ее словам, Тина «разорилась с продакшном», после чего произошла «номинальная история с управлением Матч ТВ и проекты ivi, которые полностью провалились».

Канделаки покинула должность генерального директора телеканала «Матч ТВ» в сентябре прошедшего года. Телеведущая заняла пост заместителя гендиректора холдинга «Газпром-медиа». По сообщениям журналистов, Канделаки придется нести ответственность за развитие субхолдинга ГПМ «Матч» и курировать работу каналов «Пятница!», ТНТ, ТВ-3 и других.

Недавно Канделаки прокомментировала собственный уход с должности генерального продюсера «Матч ТВ». По словам ведущей, ее место должен был занять Александр Тащин, передает RT.

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