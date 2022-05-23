Собчак заявила, что Винер никогда не была приложением Усманова

Сегодня, 20 мая, стало известно, что миллиардер Алишер Усманов и тренер художественной гимнастики Ирина Винер решили расстаться после 30 лет совместной жизни. Как заявила российская журналистка Ксения Собчак, в их решении расторгнуть брак нет никакой драмы, передает StarHit.
«По поводу развода Усманова и Винер. Я столько раз видела, как Усманов трогательно относится к Винер, какие у них доверительные и нежные отношения. И я уверена, что они в любом случае их сохранят, потому что страсть страстью, а дружба дружбой. И такое уважение спустя годы мало какие пары способны друг к другу испытывать», — заявила Собчак.
Она также выразила уверенность, что ни Усманов, ни Винер не будут бояться идти вперед по отдельности.
«Всякое в жизни случается, но это как раз тот случай, когда люди все равно остаются близкими друг другу людьми», — отметила Собчак.
В заключение телеведущая подчеркнула, что Винер никогда не была приложением к мужу, так как всегда являлась человеком с собственным весомым именем.