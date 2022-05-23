Собчак заявила, что Винер никогда не была приложением Усманова

«По поводу развода Усманова и Винер. Я столько раз видела, как Усманов трогательно относится к Винер, какие у них доверительные и нежные отношения. И я уверена, что они в любом случае их сохранят, потому что страсть страстью, а дружба дружбой. И такое уважение спустя годы мало какие пары способны друг к другу испытывать», — заявила Собчак.