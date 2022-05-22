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Собчак заявила, что «двухмесячное молчание» Лозы опаснее обезьяньей оспы

Собчак заявила, что «двухмесячное молчание» Лозы опаснее обезьяньей оспы
globallookpress/Anton Belitsky

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что опасается долгой пропажи музыканта Юрия Лозы из поля зрения СМИ.

В начале мая по всему миру начал распространяться вирус оспы обезьян. Первый в Европе случай был зарегистрирован около двух недель назад, когда инфицированный вернулся в Великобританию из Нигерии, для которой характерно распространение данного заболевания.

Пока нарастает паника из-за обезьяньей оспы, Собчак уверена, что это совсем не то, чего действительно стоит бояться.

«Не пугает так вирус оспы обезьян, как двухмесячное молчание Юрия Лозы. Вот, где действительно опасность таится», — иронично высказалась журналистка в своем Telegram-канале.

Дело в том, что 68-летний исполнитель славится частыми интервью журналистам, в которых высказывает свое мнение на самые разные темы. Он комментировал, например, отстранение России от конкурса «Евровидение» в этом году. Однако Лоза, как отметила Собчак, действительно довольно давно не появлялся в медийном пространстве.

Лоза обезьянья оспа собчак
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