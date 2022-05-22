Собчак заявила, что «двухмесячное молчание» Лозы опаснее обезьяньей оспы

Дело в том, что 68-летний исполнитель славится частыми интервью журналистам, в которых высказывает свое мнение на самые разные темы. Он комментировал, например, отстранение России от конкурса «Евровидение» в этом году. Однако Лоза, как отметила Собчак, действительно довольно давно не появлялся в медийном пространстве.