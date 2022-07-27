Собчак язвительно высказалась в адрес Киркорова, приехавшего выступать перед ранеными военными в Крым

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак в ироничной форме прокомментировала приезд певца Филиппа Киркорова в Крым.
В своем Telegram-канале Собчак отметила, что Киркоров приехал в Феодосию для того, чтобы дать концерт для раненных российских военнослужащих.
«Если увидите на остановке двухметрового туриста – это Филипп Киркоров путешествует по Крыму. Это вам не в Италии пасту наматывать», – написала журналистка.
Поводом для шутки послужила фотография, на которой поп-король стоит на остановке с чемоданом рядом со столбом-указателем «Феодосия».