Собчак высмеяла россиян, пытающихся получить гражданство Израиля

«Это мой любимый мемасик. Учитывая, что за последние пару месяцев, когда я кого-то в разных барчиках Москвы встречаю, первый вопрос моих знакомых: “А ты что, тут, что ли? Ты же в Израиле теперь живешь?” В общем, сила пропагандистской прессы, друзья, работает», — написала журналистка в своем Telegram-канале.