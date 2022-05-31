Собчак высмеяла россиян, пытающихся получить гражданство Израиля

Собчак поделилась мемом о родословной в Telegram-канале. В нем показывается библейская родословная, связывающая некого Комарова Ивана Сергеевича с Адамом, прародителем человеческого рода. Мем заканчивается подписью «Мои документы на получение гражданства Израиля». Собчак отметила, что подобная картинка стала одним из любимых ее мемов за последнее время.
«Это мой любимый мемасик. Учитывая, что за последние пару месяцев, когда я кого-то в разных барчиках Москвы встречаю, первый вопрос моих знакомых: “А ты что, тут, что ли? Ты же в Израиле теперь живешь?” В общем, сила пропагандистской прессы, друзья, работает», — написала журналистка в своем Telegram-канале.
В апреле в средствах массовой информации появилась информация, что Собчак решила стать гражданкой Израиля. Журналистка с юмором отреагировала на появившиеся в прессе сообщения, а также опровергла продажу квартиры в Москве.