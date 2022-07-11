Собчак выделила в новом доме целую комнату для шуб, а весь цокольный этаж под наряды

По сообщениям СМИ, в новом доме весь цокольный этаж телеведущая определила для гардеробной. Собчак рассказала, что гардеробная даже поделена на большую и малую. Вместе с этим Собчак позаботилась о своих шубах, выделив отдельную комнату с температурным режимом. Так, в «шубном» помещении поддерживается температура от 0 до +8 градусов, и раз в месяц меха подвергают шоковой заморозке до -12 градусов. Помимо этого, Собчак предусмотрела помещение для вин, а также расслабляющую спа-зону с хаммамом.