Собчак выделила в новом доме целую комнату для шуб, а весь цокольный этаж под наряды

Телеведущая Ксения Собчак готовится к переезду и новоселью в новом доме, строительство и дизайн которого обошелся журналистке только на начальной стадии в 40 миллионов рублей. При этом в особняке есть отдельная комната для шуб светской львицы.
По сообщениям СМИ, в новом доме весь цокольный этаж телеведущая определила для гардеробной. Собчак рассказала, что гардеробная даже поделена на большую и малую. Вместе с этим Собчак позаботилась о своих шубах, выделив отдельную комнату с температурным режимом. Так, в «шубном» помещении поддерживается температура от 0 до +8 градусов, и раз в месяц меха подвергают шоковой заморозке до -12 градусов. Помимо этого, Собчак предусмотрела помещение для вин, а также расслабляющую спа-зону с хаммамом.
Отметим, что журналистка планирует переехать в свой особняк на Рублевке с мужем, режиссером Константином Богомоловым, и сыном от первого брака Платоном.