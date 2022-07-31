Собчак сделала «тайное» селфи с украинскими беженцами в Милане

«Только что на площади Дуомо в Милане ко мне подошли ребята и попросили сфотографироваться. “Можно?” — спрашивают. “Конечно!” — говорю. И они тут же: “Мы из Украины, нам, конечно, выставлять нельзя, но для себя хотим, читаем вас постоянно. Спрашиваю, почему нельзя-то? “Ну с русскими нельзя выставлять — заклюют”», — написала ведущая в мессенджере.