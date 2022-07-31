Собчак сделала «тайное» селфи с украинскими беженцами в Милане

Ведущая Ксения Собчак несколько дней назад улетела в Европу для подготовки нового выпуска для своего шоу на YouTube. Об этом она рассказала в своем Telegram.
На данный момент Ксения Собчак находится в Милане. Недавно к ней на главной площади города подошли украинские беженцы и попросили сделать селфи. Но вот сделанные кадры они отказались публиковать.
«Только что на площади Дуомо в Милане ко мне подошли ребята и попросили сфотографироваться. “Можно?” — спрашивают. “Конечно!” — говорю. И они тут же: “Мы из Украины, нам, конечно, выставлять нельзя, но для себя хотим, читаем вас постоянно. Спрашиваю, почему нельзя-то? “Ну с русскими нельзя выставлять — заклюют”», — написала ведущая в мессенджере.
Недавно телеведущую в стихах раскритиковал Николай Басков. Собчак порадовалась начинаниям певца в поэзии и заверила, что будет и дальше ждать развития его таланта.