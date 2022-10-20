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Собчак с иронией ответила на критику Моргенштерна

Рустам Солнцев отреагировал на слухи о беременности Ксении Собчак
Global Look Press | Alexander Kulebyakin

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала обвинения Моргенштерна* (признан иностранным агентом на территории РФ) в свой адрес. Соответсвующий ролик она опубликовала в соцсетях.

Ранее рэпер обвинил Собчак в том, что из-за нее он не может вернуться на родину.

«Приходи, всегда тебя жду, готова повторить с тобой еще раз и без команды, и без страшных людей, которые что-то мне шепчут, и вообще без съемочного процесса», – отметила она.

Собчак предложила записать процесс на телефон. Она усомнилась, что результат повторного интервью будет сильно отличаться.

Ранее в Кургане рекламу с персонажем игры Morgenstern признали оскорбляющей чувства верующих. Об этом сообщает URA.RU.

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
интервью Моргенштерн собчак
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