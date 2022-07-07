Собчак резко ответила Сабурову после его шутки про лошадь

Известная журналистка Ксения Собчак отреагировала на шутку со стороны комика Нурлана Сабурова, прозвучавшую на его выступлении в Тамбове.
Звезда YouTube-шоу «ЧБД» назвал Собчак лошадью, которую не стал бы есть ни один казах. После этого политик Сергей Миронов попросил СК РФ проверить высказывания Сабурова.
Однако журналистка считает, что не нуждается в защите. По словам Собчак, не стоит привлекать правоохранителей, когда она сама может «поставить на место» обидчика.
«Сабуров может сколько угодно злиться, пыхтеть и пытаться меня оскорбить — он все равно в итоге пойдет на ***, потому что я умнее и я права, и мне не надо опускаться до оскорблений, чтобы это признали», — написала звезда в Telegram.
Сабуров родом из Казахстана, известному к нему пришла благодаря комедийным программам на ТНТ. Артист женат на блогере Диане Сабуровой, пара воспитывает двоих детей.