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Собчак резко ответила Сабурову после его шутки про лошадь

Собчак резко ответила Сабурову после его шутки про лошадь
Нурлан Сабуров prt scr youtube.com

Известная журналистка Ксения Собчак отреагировала на шутку со стороны комика Нурлана Сабурова, прозвучавшую на его выступлении в Тамбове.

Звезда YouTube-шоу «ЧБД» назвал Собчак лошадью, которую не стал бы есть ни один казах. После этого политик Сергей Миронов попросил СК РФ проверить высказывания Сабурова.

Однако журналистка считает, что не нуждается в защите. По словам Собчак, не стоит привлекать правоохранителей, когда она сама может «поставить на место» обидчика.

«Сабуров может сколько угодно злиться, пыхтеть и пытаться меня оскорбить — он все равно в итоге пойдет на ***, потому что я умнее и я права, и мне не надо опускаться до оскорблений, чтобы это признали», — написала звезда в Telegram.

Сабуров родом из Казахстана, известному к нему пришла благодаря комедийным программам на ТНТ. Артист женат на блогере Диане Сабуровой, пара воспитывает двоих детей.

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RusNewsToday24
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