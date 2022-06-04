Собчак рассказала, сколько Литвинова платит за учебу дочери в Бельгии

Дочь актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна учится в Бельгии. Журналистка Ксения Собчак выяснила, сколько актриса платит за обучение единственной наследницы.
Ульяна получает образование в Королевской академии изящных искусств. Собчак отметила, что в этом учебном заведении в свое время учились многие именитые дизайнеры, в том числе креативный директор модного дома Balenciaga. По словам телеведущей, Литвинова ежегодно платит 7500 долларов за обучение дочери.
«Демна Гвасалия, который вместе с Ренатой и Земфирой был на показе, кстати, тоже там учился. Еще среди выпускников: Мартин Маржела, Дрис ван Нотен. Стоимость учебы в академии — от 7500 долларов в год», — сообщила журналистка в своем Telegram-канале.
Каждый год в Королевской академии изящных искусств проходят модные показы с участием студентов. Одно из последних таких мероприятий посетили сама Литвинова и певица Земфира.