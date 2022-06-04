Собчак рассказала, сколько Литвинова платит за учебу дочери в Бельгии

«Демна Гвасалия, который вместе с Ренатой и Земфирой был на показе, кстати, тоже там учился. Еще среди выпускников: Мартин Маржела, Дрис ван Нотен. Стоимость учебы в академии — от 7500 долларов в год», — сообщила журналистка в своем Telegram-канале.