Собчак рассказала, что ведущего «Модного приговора» проверяют на дискредитацию ВС РФ

Известная российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что ее коллега, ведущий «Модного приговора» Александр Васильев привлек внимание правоохранительных органов.
Собчак в своем Telegram-канале рассказала, что Васильев еще весной направил в орган местного самоуправления Литвы письмо, в котором выразил свою непримиримую позицию.
«По моим данным, Александра Васильева проверяют. Обращение полиция зарегистрировала еще вчера. Возможно, речь идет об открытом письме Висагинскому муниципалитету Литвы (у него местное гражданство). Васильев написал его в марте», — написала Собчак.
Ранее Собчак заявила, что в «былые времена» популярный ведущий и тележурналист Владимир Соловьев всеми силами пытался сделать так, чтобы она не получила работу на радио, хотя ведущий даже не был с ней знаком лично.