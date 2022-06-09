Собчак предрекла закрытие программы Бориса Гребенщикова на «Нашем радио»

«Правда, теперь “Аэростат” будет выходить не на “Радио России” (холдинг ВГТРК), а на “Нашем радио”. Выпуск у себя сам БГ и проанонсировал. Вот только и там, мне кажется, быстро забанят», — написала звезда в Telegram.