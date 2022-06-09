Собчак предрекла закрытие программы Бориса Гребенщикова на «Нашем радио»

Журналистка Ксения Собчак поделилась своим мнением о будущем программы «Аэростат» основателя рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова.
Ранее эту передачу закрыли на «Радио России». Причиной стала финансовая помощь Гребенщикова Украине. Собчак уверена, что такая же судьба ждет «Аэростат» и на «Нашем радио».
«Правда, теперь “Аэростат” будет выходить не на “Радио России” (холдинг ВГТРК), а на “Нашем радио”. Выпуск у себя сам БГ и проанонсировал. Вот только и там, мне кажется, быстро забанят», — написала звезда в Telegram.
Гребенщиков долгие годы живет в Великобритании. Он поддерживает связь с основателем «Машины времени» Андреем Макаревичем и разделяет его взгляды. Оба артиста неоднократно негативно высказывались в адрес России.