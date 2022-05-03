Собчак посмеялась над одинаковыми подарками Тимати для девушек

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Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на украшения новой возлюбленной рэпера Тимати на дне рождения Филиппа Киркорова. Она посмеялась над музыкантом, который всем девушкам делает одинаковые подарки.
Собчак заявила, что возлюбленную Тимати можно узнать в толпе по двум крестам-подвескам. Такие же украшения были у всех девушек музыканта. Журналистка предположила, что совсем скоро ювелирное изделие появится и на шее модели Валентины Ивановой. Именно с ней Тимати появился на юбилее Киркорова.
«Всем девушкам Тимура несказанно везет. Фавориткам мгновенно дарится браслет Cartier Love (в бриллиантовой версии, у него самого такой же), чуть позже будет кольцо с булыжником (нет сомнений)», — посмеялась Собчак над Тимати в соцсетях.
Пользователи отреагировали на пост телеведущей. В комментариях они предположили, что у Тимати есть какая-то травма, которая заставляет его выбирать похожих женщин, не только внешне, но и по запросам.