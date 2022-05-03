Собчак посмеялась над одинаковыми подарками Тимати для девушек

Собчак заявила, что возлюбленную Тимати можно узнать в толпе по двум крестам-подвескам. Такие же украшения были у всех девушек музыканта. Журналистка предположила, что совсем скоро ювелирное изделие появится и на шее модели Валентины Ивановой. Именно с ней Тимати появился на юбилее Киркорова.