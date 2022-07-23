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Собчак показала странное объявление о продаже «дезодоранта Жириновского» за 100 тысяч рублей

Собчак показала странное объявление о продаже «дезодоранта Жириновского» за 100 тысяч рублей
Агентство «Москва» / Андрей Любимов

Журналистка и ведущая Ксения Собчак пошутила над покойным экс-главой ЛДПР Владимиром Жириновским.

Собчак опубликовала скрин с одного из сайта объявлений. Неизвестный выставил на продажу товар, подписав его как «дезодорант В.В. Жириновского». Продавец готов отдать вещь за 100 000 рублей. В описании сказано, что дезодорант якобы взят из квартиры ныне покойного Владимира Жириновского.

Prt Scr telegram.org/@Кровавая барыня
Prt Scr telegram.org/@Кровавая барыня

Ксения Собчак довольно неоднозначно отреагировала на объявление. В своем Telegram-канале ведущая предложила, что в дезодоранте может находиться прах известного политика.

Жириновский собчак шутка
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