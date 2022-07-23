Собчак показала странное объявление о продаже «дезодоранта Жириновского» за 100 тысяч рублей

Собчак опубликовала скрин с одного из сайта объявлений. Неизвестный выставил на продажу товар, подписав его как «дезодорант В.В. Жириновского». Продавец готов отдать вещь за 100 000 рублей. В описании сказано, что дезодорант якобы взят из квартиры ныне покойного Владимира Жириновского.