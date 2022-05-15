Собчак показала интерьер своего особняка на Рублевке за 40 млн рублей

«Тадам! Первый кадр из моего дома! Пришла проконтролировать переезд и заняла самую удобную позицию для наблюдения. Мягко сижу, все вижу — и все это благодаря модульным диванам. Даже не верится, что совсем скоро на этом диване мы будем сидеть теплыми уютными вечерами всей семьей за непринужденными разговорами», — заявила Собчак.