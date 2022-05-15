Собчак показала интерьер своего особняка на Рублевке за 40 млн рублей

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Загородный дом Ксении Собчак на Рублевке построен из финской сибирской сосны. Его площадь составляет около тысячи квадратных метров, а стоимость оценивается в 40 млн рублей.
Строительство особняка уже завершено, сейчас телеведущая занимается его обустройством. Въезд на его территорию осуществляется исключительно по пропускам.
«Тадам! Первый кадр из моего дома! Пришла проконтролировать переезд и заняла самую удобную позицию для наблюдения. Мягко сижу, все вижу — и все это благодаря модульным диванам. Даже не верится, что совсем скоро на этом диване мы будем сидеть теплыми уютными вечерами всей семьей за непринужденными разговорами», — заявила Собчак.
Телеведущая показала поклонникам несколько кадров, сделанных внутри нового дома. Она в домашней одежде сфотографировалась на фоне ярких стен, на которых изображены верблюд и девушка с караваем в руках. Можно заметить, что в качестве основного цвета в интерьере выступает желтый. Разбавляет обстановку большой диван, который стоит порядка 400 тысяч рублей.