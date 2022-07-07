Собчак ответила на матерное оскорбление комика Сабурова на «его языке»

Блогер Ксения Собчак ответила на оскорбление со стороны комика Нурлана Сабурова, который использовал ненормативную лексику, описывая внешность журналистки, передает Teleprogramma.pro.
На одном из выступлений, Сабуров обрушился с жесткой критикой на Собчак. В частности, он сравнил ее внешность с лошадью, а также использовал матерные слова.
Столь бесцеремонное публичное поведение не осталось незамеченным даже в российской Госдуме. Так, депутат Сергей Миронов назвал слова Сабурова недопустимыми, предложив СК проверить его высказывание.
Впрочем, отметила сама Ксения, она не видит необходимости рассматривать слова Сабурова в правовой плоскости, поскольку люди сами видят, кто прав, а кто — нет.
«Сабуров может сколько угодно злиться, пыхтеть и пытаться меня оскорбить — он все равно в итоге пойдет на ***, потому что я умнее, и я права, и мне не надо опускаться до оскорблений, чтобы это признали. И люди видят это, видят», — написала Собчак в своем Telegram-канале.
Ранее блогер Лена Миро раскритиковала внешность Ксении Собчак.