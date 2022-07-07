Собчак ответила на матерное оскорбление комика Сабурова на «его языке»

«Сабуров может сколько угодно злиться, пыхтеть и пытаться меня оскорбить — он все равно в итоге пойдет на ***, потому что я умнее, и я права, и мне не надо опускаться до оскорблений, чтобы это признали. И люди видят это, видят», — написала Собчак в своем Telegram-канале.