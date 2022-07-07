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Собчак ответила на матерное оскорбление комика Сабурова на «его языке»

Собчак ответила на матерное оскорбление комика Сабурова на «его языке»
globallookpress/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Блогер Ксения Собчак ответила на оскорбление со стороны комика Нурлана Сабурова, который использовал ненормативную лексику, описывая внешность журналистки, передает Teleprogramma.pro.

На одном из выступлений, Сабуров обрушился с жесткой критикой на Собчак. В частности, он сравнил ее внешность с лошадью, а также использовал матерные слова.

Столь бесцеремонное публичное поведение не осталось незамеченным даже в российской Госдуме. Так, депутат Сергей Миронов назвал слова Сабурова недопустимыми, предложив СК проверить его высказывание.

Впрочем, отметила сама Ксения, она не видит необходимости рассматривать слова Сабурова в правовой плоскости, поскольку люди сами видят, кто прав, а кто — нет.

«Сабуров может сколько угодно злиться, пыхтеть и пытаться меня оскорбить — он все равно в итоге пойдет на ***, потому что я умнее, и я права, и мне не надо опускаться до оскорблений, чтобы это признали. И люди видят это, видят», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Ранее блогер Лена Миро раскритиковала внешность Ксении Собчак.

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RusNewsToday24
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