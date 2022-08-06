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Собчак осуществила мечту сына Платона и отвела его в Диснейленд

Собчак осуществила мечту сына Платона и отвела его в Диснейленд
globallookpress/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Телеведущая Ксения Собчак поехала в Италию на отдых с семьей. Там звезда осуществила мечту сына Платона, сводив его Диснейленд.

Собчак полностью абстрагировалась от работы и интеллектуальных развлечений. Телеведущая плавает в море, загорает и наслаждается жизнью. В компании сына Платона от актера Максима Виторгана и мужа, популярного режиссера Константина Богомолова журналистка отправилась в Диснейленд и лично опробовала знаменитые аттракционы.

Видимо звезда не рассчитала свои силы и выбрала слишком экстремальную карусель. Но пока Собчак кричала от страха, ее сын явно получал удовольствие.

диснейленд константин богомолов ксения собчак
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RusNewsToday24
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