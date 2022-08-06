Собчак осуществила мечту сына Платона и отвела его в Диснейленд

Телеведущая Ксения Собчак поехала в Италию на отдых с семьей. Там звезда осуществила мечту сына Платона, сводив его Диснейленд.
Собчак полностью абстрагировалась от работы и интеллектуальных развлечений. Телеведущая плавает в море, загорает и наслаждается жизнью. В компании сына Платона от актера Максима Виторгана и мужа, популярного режиссера Константина Богомолова журналистка отправилась в Диснейленд и лично опробовала знаменитые аттракционы.
Видимо звезда не рассчитала свои силы и выбрала слишком экстремальную карусель. Но пока Собчак кричала от страха, ее сын явно получал удовольствие.