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Собчак назвала причину отказа Усманова от развода с Винер

Собчак назвала причину отказа Усманова от развода с Винер
Агентство «Москва» / Андрей Любимов

Сегодня, 6 июля, стало известно, что бизнесмен Алишер Усманов отозвал свой иск о расторжении брака с Ириной Винер. Журналистка Ксения Собчак прокомментировала ситуацию в личном Telegram-канале.

«Если рассуждать в рамках предположения о том, что развод нужен был, чтобы вывести ее из-под какого-то экономического удара в связи с санкциями, то приходим к выводу, что сила удара оказалась несущественной», — заявила Собчак.

О начале бракоразводного процесса между Ириной Винер и Алишером Усмановым стало известно в конце мая. Мировой судья в Москве должен был окончательно рассмотреть иск бизнесмена 7 июня.

Первое заседание по бракоразводному процессу между парой состоялось 23 мая на мировом участке №205. Сам брак Усманова и Винер продлился 30 лет, супруги поженились в 1992.

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