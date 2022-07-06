Собчак назвала причину отказа Усманова от развода с Винер

Сегодня, 6 июля, стало известно, что бизнесмен Алишер Усманов отозвал свой иск о расторжении брака с Ириной Винер. Журналистка Ксения Собчак прокомментировала ситуацию в личном Telegram-канале.
«Если рассуждать в рамках предположения о том, что развод нужен был, чтобы вывести ее из-под какого-то экономического удара в связи с санкциями, то приходим к выводу, что сила удара оказалась несущественной», — заявила Собчак.
О начале бракоразводного процесса между Ириной Винер и Алишером Усмановым стало известно в конце мая. Мировой судья в Москве должен был окончательно рассмотреть иск бизнесмена 7 июня.
Первое заседание по бракоразводному процессу между парой состоялось 23 мая на мировом участке №205. Сам брак Усманова и Винер продлился 30 лет, супруги поженились в 1992.