Собчак и Малахов проведут в Новосибирске церемонию «Народной премии НГС»

Журналистка Ксения Собчак и ведущий Андрей Малахов проведут в Новосибирске «Народную премию НГС». Церемония награждения лучших компаний города пройдет в четвертый раз.
Праздник запланирован на 25 августа. Он пройдет на сцене Новосибирского театра оперы и балета. Ксения Собчак посетит Новосибирск не в первый раз. Ведущая считает город «колоритным и многогранным», ей «нравится возвращаться» сюда, пишет «Царьград».
Собчак добавила, что обязательно заглянет в местный ресторан, понравившийся ей во время предыдущего визита в Новосибирск.