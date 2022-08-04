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Собчак и Малахов проведут в Новосибирске церемонию «Народной премии НГС»

Собчак и Малахов проведут в Новосибирске церемонию «Народной премии НГС»
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Журналистка Ксения Собчак и ведущий Андрей Малахов проведут в Новосибирске «Народную премию НГС». Церемония награждения лучших компаний города пройдет в четвертый раз.

Праздник запланирован на 25 августа. Он пройдет на сцене Новосибирского театра оперы и балета. Ксения Собчак посетит Новосибирск не в первый раз. Ведущая считает город «колоритным и многогранным», ей «нравится возвращаться» сюда, пишет «Царьград».

Собчак добавила, что обязательно заглянет в местный ресторан, понравившийся ей во время предыдущего визита в Новосибирск.  

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RusNewsToday24
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