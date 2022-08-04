Собчак и Малахов проведут в Новосибирске церемонию «Народной премии НГС»

Праздник запланирован на 25 августа. Он пройдет на сцене Новосибирского театра оперы и балета. Ксения Собчак посетит Новосибирск не в первый раз. Ведущая считает город «колоритным и многогранным», ей «нравится возвращаться» сюда, пишет «Царьград».