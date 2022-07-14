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Собаки спасли хозяйку от нападения метровой змеи возле частного дома в Карелии

Собаки спасли хозяйку от нападения метровой змеи возле частного дома в Карелии
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Ядовитая змея длиной в один метр заползла на территорию частного домовладения в городе Лахденпохья. Рептилия едва не укусила местную жительницу, однако на помощь своей хозяйке пришли собаки Муха и Микки. Об этом сообщают местные СМИ.

Отважные псы спасли женщину от нападения пресмыкающегося и придушили его. В результате питомцы и их владелица оказались целы. Медицинская помощь не потребовалась.

Заведующий отделением больницы имели Филатова рассказал, как необходимо действовать при укусе змеи. Важно обездвижить пораженное место и принять антигистаминные, передает телеканал «360».

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RusNewsToday24
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