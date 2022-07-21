Снятый с производства iPhone 11 Pro рекордно подешевел в России

Как сообщает Hi-Tech Mail.ru, смартфон iPhone 11 Pro подешевел в российских магазинах до рекордного уровня.





Цена снизилась более чем на 20%. Если на момент старта продаж в 2019 году iPhone 11 Pro предлагался по цене от 90 тысяч рублей, то теперь в розничных магазинах его можно купить за 70 тысяч рублей за версию с 64 ГБ памяти. Рекордное предложение для Москвы и всей России составляет 68 990 рублей.

Отметим, что Apple сняла с производства iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max через год после выпуска — одновременно с анонсом серии iPhone 12. Cейчас ретейлеры распродают складские остатки.