СNN показал видео стрельбы систем HIMARS украинскими войсками по Донбассу

Украинские военные начали использовать американские HIMARS для обстрелов — удары наносятся по целям в Донбассе. Представители ЛНР и ДНР ранее подчеркивали, что эти РЗСО используются для обстрелов гражданских объектов. Известно, что российские войска уже уничтожили две такие установки.