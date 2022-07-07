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СNN показал видео стрельбы систем HIMARS украинскими войсками по Донбассу

СNN показал видео стрельбы систем HIMARS украинскими войсками по Донбассу
U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский телеканал CNN продемонстрировал видео, на котором запечатлен момент стрельбы из реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.

Украинские военные начали использовать американские HIMARS для обстрелов — удары наносятся по целям в Донбассе. Представители ЛНР и ДНР ранее подчеркивали, что эти РЗСО используются для обстрелов гражданских объектов. Известно, что российские войска уже уничтожили две такие установки.

Корреспондент CNN также заявил, что ВСУ следят за публикациями в соцсетях для отслеживания последствий обстрелов.

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RusNewsToday24
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