СNN показал видео стрельбы систем HIMARS украинскими войсками по Донбассу

Американский телеканал CNN продемонстрировал видео, на котором запечатлен момент стрельбы из реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.
Украинские военные начали использовать американские HIMARS для обстрелов — удары наносятся по целям в Донбассе. Представители ЛНР и ДНР ранее подчеркивали, что эти РЗСО используются для обстрелов гражданских объектов. Известно, что российские войска уже уничтожили две такие установки.
Корреспондент CNN также заявил, что ВСУ следят за публикациями в соцсетях для отслеживания последствий обстрелов.