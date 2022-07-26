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Снижение спроса стало главной причиной отказа концернов от полноприводных авто

Снижение спроса стало главной причиной отказа концернов от полноприводных авто
prt scryoutube.com/The King Drive

Современные кроссоверы стали намного реже оснащаться полным приводом. Автоэксперты объяснили, почему концерты отказываются от 4WD в пользу FWD.

Специлисты назвали главной причиной отказа установки полного привода на SUV снижение спроса на подобные модели. Объясняется это несколькими факторами.

Во-первых, в большинстве стран практически не осталось бездорожья. Поэтому надобность в 4WD попросту отпала.

Во-вторых, еще одна причина отказа от полного привода — снижение конечной стоимости автомобиля. К тому же, в теплых странах, где редко выпадает снег, подобные машины почти не востребованы, пишет NJcar.

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