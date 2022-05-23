Снимавшаяся в «Битве экстрасенсов» Скалкина назвала участников программы артистами

Жительница Москвы Юлия Скалкина стала героиней 15 сезона шоу «Битва экстрасенсов». По словам женщины, большая часть магов из шоу — всего лишь артисты.
Скалкина рассказала, что решила принять участие в «Битве экстрасенсов» после ряда трагедий в собственной жизни. По началу женщина верила в сверхъестественные способности участников программы и надеялась, что маги помогут ей. Однако во время съемок героиня кардинально поменяла собственное мнение.
«Настоящие там только участники с историями. А вот экстрасенсы — лишь артисты, у которых своя роль и образ. Мне это стало понятно, когда перед съемками у меня подробно расспрашивали про всю мою жизнь», — рассказала Скалкина в беседе с kp.ru.
Женщина обратила внимание, что перед съемками продюсеры передачи подробно расспрашивали у нее про личную жизнь, с помощью этой информации экстрасенсы и смогли рассказать о ее истории. Кроме того, Скалкина выразила сожаление, что многие зрители до сих пор верят в достоверность шоу.