Снимавшаяся в «Битве экстрасенсов» Скалкина назвала участников программы артистами

«Настоящие там только участники с историями. А вот экстрасенсы — лишь артисты, у которых своя роль и образ. Мне это стало понятно, когда перед съемками у меня подробно расспрашивали про всю мою жизнь», — рассказала Скалкина в беседе с kp.ru.