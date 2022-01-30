Снежный буран обрушится на Санкт-Петербург в ночь на 30 января

Снежный буран стремительно надвигается на Санкт-Петербург, предвещая его жителям порывистый ветер и метель в ночь на 30 января. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по городу.

Согласно информации ведомства, серьезных морозов несмотря на снегопад не предвидится. Температура будет держаться чуть ниже нуля, однако горожан поджидают другие опасности. МЧС призвало граждан парковать машины вдали от деревьев и хлипких конструкций. Пешеходам также не стоит терять бдительности, обходя сооружения повышенного риска.

«Ветер юго-восточный порывами до 18 метров в секунду. На дорогах снежные заносы, гололедица», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что коммунальные предприятия сообщили о готовности к снежной стихии. Однако, по опыту петербуржцев, администрация города во главе с губернатором Александром Бегловым с осадками справиться не в состоянии. Ранее порталом «Наш Санкт-Петербург» за сутки было зафиксировано более 300 жалоб на неубранный снег и пробки. С начала декабря жители города на Неве ежедневно отправляют претензии к работе коммунальных служб. Многочисленные сугробы на дорогах, заледенелые тротуары, глыбы льда на крышах стали причинами не одной аварии.

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