Снежана Георгиева рассказала о питании, дочери и развитии вкуса

Снежана Георгиева

Светская дива Снежана Георгиева в очередной раз пообщалась со своими фолловерами в инстаграме* в рубрике “Вопрос — ответ” и рассказала о дочери Софье, диете и смысле брака. Публикуем самые интересные цитаты бизнесвумен.

О питании

Не люблю сладкое и мучное. Не ем фастфуд. Пью два литра воды в течение дня, с удовольствием выпиваю две чашки кофе в день, варю его сама (обожаю!), отказалась от молочки лет шесть назад (сыры оставила), остальное без ограничений.

О замужестве

Важнее найти себе союзника, друга, партнера, любовника в правильном смысле слова. Брак — это та институция, куда вы всегда успеете вступить.

Об обучении дочери Софьи

Она готовилась поступать на творческий факультет, а в девятом классе передумала. На 10—11-й классы взяла профильное направление — социально-экономический факультет. Так бывает: желания, интересы меняются. У подростков тем более. Соня поступила и в МГУ, и в ВШЭ (прошла по баллам ЕГЭ). В итоге выбрала то, что сложнее далось.



Снежана Георгиева с дочерью

О развитии вкуса

Много раз наблюдала, как у одних и тех же родителей получались разные дети. Один со вкусом, другой — глазкам больно смотреть. Так что у меня нет однозначного ответа. Насмотренность (музеи, фильмы) — большой помощник в развитии вкуса.

О том, как чувствует энергетику окружающих

С ранних лет чувствую. В детстве сложно было объяснить родителям и себе самой, почему одному их другу я улыбаюсь, а от другого прячусь.

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