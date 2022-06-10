Снайпер ВСУ два дня не позволял родным забрать тело убитого им жителя Рубежного

Снайпер Вооруженных сил Украины убил мирного жителя города Рубежное в Луганской Народной республике и не давал забрать семье его тело, рассказала вдова Наталья Онищенко.
В беседе с главой специальной комиссии ЛНР по фиксации военных преступлений украинских военных Анной Сорокой женщина отметила, что ее мужа убил снайпер, когда они пытались затянуть окно пленкой вместо выбитого стекла. После этого он еще два дня стрелял по дому, не давая родным забрать тело. Хоронить покойного семье пришлось также под пулями солдат ВСУ.
«Могилу копали с 15-летней дочерью, а пули летели над головами. Выбежим из укрытия, покопаем. Стрельба начнется — мы опять в укрытие. Так за пять-шесть раз и сделали. А потом взяли документы и деньги и бежали из дома», — сказала Онищенко.
Ранее Следственный комитет РФ совместно с ФСБ и ФСИН определил новых фигурантов дела о расстреле гражданских лиц в Мариуполе, передает RT.