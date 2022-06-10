Снайпер ВСУ два дня не позволял родным забрать тело убитого им жителя Рубежного

«Могилу копали с 15-летней дочерью, а пули летели над головами. Выбежим из укрытия, покопаем. Стрельба начнется — мы опять в укрытие. Так за пять-шесть раз и сделали. А потом взяли документы и деньги и бежали из дома», — сказала Онищенко.