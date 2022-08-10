Snapdragon 8 Plus Gen 1, улучшенные петли, складной экран Dynamic AMOLED 6,7 дюйма, дополнительный экран 1,9 дюйма, 3700 мА·ч. Представлен смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 3

Смартфоны Samsung с гибкими экранами традиционно выходят вместе, поэтому сегодня наряду с Galaxy Z Fold 4 дебютировал и Galaxy Z Flip 4. Тут тоже обошлось без революций, причем, отличие от старшего брата, камера вообще никак не изменилась.





Поэтому одно из главных новшеств спрятано внутри – Galaxy Z Flip 4 построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, объем встроенной флеш-памяти – 128, 256 или 512 ГБ. Стоимость базовой версии в Европе – 1100 евро. С сегодняшнего дня принимаются предварительные заказы, розничные продажи стартуют 26 августа.





Второе улучшение связано с подсистемой питания: емкость аккумуляторной батареи увеличилась с 3300 до 3700 мА·ч, а мощность зарядки повысилась с 15 до 25 Вт. И это очень ожидаемое обновление.





В основной камере смартфона используются 12-мегапиксельные сенсоры. Основной – с широкоугольным объективом с диафрагмой F/1,8 и системой оптической стабилизации, дополнительный – со сверхширокоугольным объективом. Точно такая же схема применяется в Galaxy Z Flip 3.





Основной складной экран – Dynamic AMOLED с диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и соотношением сторон 22 : 9. Врезанная фронтальная камера – 10-мегапиксельная.





Наружный экран никак не изменился: небольшая панель AMOLED с диагональю 1,9 дюйма и разрешением 512 х 260 пикселей. Но Samsung расширила его функциональность. Так, например, на сообщения можно отвечать прямо с наружного экрана (при помощи эмодзи), тема оформления наружного дисплея синхронизируется с основной темой, а еще появились дополнительные виджеты. Например, можно вызывать три избранных контакта с наружного дисплея – не открывая смартфон.





Из других особенностей смартфона – алюминиевая рамка, боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и защита от воды IPX8. Габариты Samsung Galaxy Z Flip 4 в сложенном состоянии – 84,9 x 71,9 x 17,1 мм, в разложенном – 165,2 x 71,9 x 6,9 мм. Масса – 187 граммов. В качестве ОС выступает Android 12 с интерфейсом OneUI 4.1.

Также Samsung сегодня представила умные часы Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro и беспроводные наушники Galaxy Buds 2 Pro.