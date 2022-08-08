Snapdragon 8 Plus Gen 1, гибкий экран 7,6 дюйма с разрешением Quad HD+, 4400 мА·ч, защита IPX8 и 50-мегапиксельная камера за 1800 евро. Samsung Galaxy Z Fold 4 полностью рассекречен

Немецкий ресурс Winfuture, за которым стоит известный инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt), опубликовал все характеристики флагманского смартфона Samsung Galaxy Z Fold 4. Премьера новинки состоится только через два дня, но уже сейчас можно оценить все параметры – и с учетом цены.

Samsung Galaxy Z Fold 4 получит два экрана. Самый интересный, конечно же, внутренний гибкий Dynamic AMOLED 2X c диагональю 7,6 дюйма, разрешением 2176 x 1812 пикселей (Quad HD+) и подэкранной камерой. Защиту этого экрана обеспечит закаленное стекло Gorilla Glass Victus Plus.

Наружный экран – тоже AMOLED, с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 2316 x 904 пикселей. Кадровая частота в обоих случаях – 120 Гц.

В основе аппаратной платформы лежит SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Объем оперативной памяти во всех конфигурациях – 12 ГБ, причем это память LPDDR5X. Объем флеш-памяти – 256 или 512 ГБ. В некоторых странах будет продаваться вариант с 1 ТБ флеш-памяти.

Программная платформа смартфона – Android 12. В Samsung в очередной раз улучшат возможности многооконного интерфейса – в компании хотят сделать так, чтобы работать со смартфоном было бы так же удобно, как с ноутбуков. Так, пользователи смогут свободно перемещать приложения между наружным и внутренним экранами, а также выводить на большой дисплей до трех окон (приложений) одновременно.









В основной камере Samsung Galaxy Z Fold 4 будут три модуля. Основной – с 50-мегапиксельным сенсором, широкоугольным объективом и системой оптической стабилизации. Дополнительные – модуль с 12-мегапиксельным датчиком и сверхширокоугольным объективом, а также модуль с датчиком разрешением 10 Мп, телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и системой OIS. Фронтальная камера – с 10-мегапиксельным сенсором.

Из других особенностей Samsung Galaxy Z Fold – два слота для карт SIM, eSIM, защита IPX8 (то есть практически максимальная для потребительских устройств защита от проникновения воды), модем 5G, адаптеры Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, чип NFC, цифровое перо S-Pen (опционально).

Емкость аккумулятора составит 4400 мА·ч, он будет поддерживать зарядку мощностью 25 Вт по проводу и мощностью 15 Вт – беспроводным способом. Габариты устройства в сложенном состоянии – 155,1 x 67,1 x 15,8 мм, в разложенном – 155,1 x 130,1 x 6,3 мм. Масса – 254 грамма.

По данным источника, стоимость базовой версии смартфона составит 1800 евро, цена варианта с 512 ГБ флеш-памяти – 1900 евро. Стоимость топовой версии с 1 ТБ флеш-памяти пока неизвестна. После премьеры 10 августа стартует длительный период предзаказов, розничные продажи новинки в Европе начнутся 25 августа.