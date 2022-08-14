Snapdragon 8 Plus Gen 1, 108 Мп, 5000 мАч и 120 Вт. Xiaomi 12T Pro готов к выходу, названа цена

На этой неделе Xiaomi представила лучший смартфон Redmi – K50 Extreme Edition (некоторые ресурсы его также называют Redmi K50 Ultra). Новинка уже доступна для приобретения в Китае, а скоро появится и в Европе, но уже под другим названием – Xiaomi 12T Pro.





Источник опубликовал изображения и характеристики Xiaomi 12T Pro – и тут все сходится с Redmi K50 Extreme Edition за исключением разрешения экрана: 12T Pro приписывают панель с разрешением Full HD+, в то время как у K50 Extreme Edition экран 1,5К. Вместе с тем, кадровая частота составит все те же 120 Гц, а сканер отпечатков пальцев будет подэкранным.

Базисом Xiaomi 12T Pro выступит SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1. Фронтальная камера – 20-мегапиксельная, основная – с датчиками разрешением 108 (Samsung HM6, с OIS), 8 и 2 Мп. Емкость аккумулятора – 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Ожидается, что стоимость Xiaomi 12T Pro составит 650 евро. При этом в Китае за базовый Redmi K50 Extreme Edition просят 445 долларов.