Snapdragon 8 Gen 1+ и Snapdragon 7 Gen 1 представят уже 20 мая

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Появилась свежая информация о том, что Qualcomm может анонсировать однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 1+ уже на следующей неделе, о чем сообщил китайский информатор Digital Chat Station.

Несмотря на ранние заявления о том, что выпуск Snapdragon 8 Gen 1 может быть отложен до второй половины этого года, теперь у нас есть сведения, что запуск платформы состоится в следующую пятницу — 20 мая. Ожидается, что помимо флагманского чипсета Qualcomm выпустит свой однокристальную систему Snapdragon 7 Gen 1.

Если эти слухи подтвердятся, стоит ожидать большого количества анонсов от производителей смартфонов, которые готовятся выпустить устройства с новейшими чипсетами Qualcomm. По слухам, Snapdragon 8 Gen 1+ будет производиться силами TSMC в отличие от Snapdragon 8 Gen 1, которая выпускается на мощностях Samsung.





Основное различие между двумя однокристальными системами будет в графическом процессоре, который должен быть более производительным в новой платформе. Ожидается, что центральный процессор останется неизменным: он получит ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3 ГГц, три высокопроизводительныях ядра Cortex-A710 и четыре ядра Cortex-A510 для повышения энергоэффективности.

Ожидается, что Motorola станет одним из первых производителей, использующих Snapdragon 8 Gen 1+ в своем телефоне Edge X30.