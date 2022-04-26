Snapdragon 8 Gen 1+, 5000 мА·ч, 80 Вт и экран без вырезов. ZTE Axon 40 Ultra позирует на живых фото

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ZTE в числе первых представила смартфон с подэкранной камерой. То была камера первого поколения, положение которой было легко определить на глаз. Но с тех пор прошло уже несколько лет, и технологии шагнули вперед. Подэкранные камеры нового поколения уже просто так не заметить, в доказательство чему фото, опубликованные источников.





Как сообщается, на этих живых фото представлен ZTE Axon 40 Ultra, и он действительно имеет фронтальную камеру. Вероятно, размещена она по центру экрана у верхней кромки, но определить ее на глаз вряд ли получится. Будем надеяться, что и качество съемки такой подэкранной камеры будет выше, чем у предшественниц (с этим были определенные проблемы).





Согласно предварительным данным, ZTE Axon 40 Ultra базируется на SoC Snapdragon 8 Gen 1+, имеет 12 ГБ ОЗУ, аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, ОС Android 12 с интерфейсом MyOS 12. Когда состоится премьера смартфона, увы, не сообщается.