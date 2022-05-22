Snapdragon 8 Gen 1, 50 Мп, 5000 мАч и 68 Вт за 415 долларов. Представленный в декабре флагман Motorola Edge X30 дешевеет в Китае до нового минимума

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Как пишет источник, с завтрашнего дня на флагманский смартфон Motorola Edge X30 в Китае будет установлена новая стоимость. В версии с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти телефон подешевеет до 2770 юаней, что составляет примерно 415 долларов. Для сравнения, стоимость такой версии Motorola Edge X30 сейчас в Китае – 535 долларов.





Напомним, Motorola Edge X30 дебютировал в декабре прошлого года и стал первым в мире смартфоном на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Он получил экран с диагональю 6,8 дюйма, разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, 60-мегапиксельную фронтальную камеру, основную камеру с датчиками разрешением 50, 50 и 2 Мп, а также аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки емкостью 68 Вт.