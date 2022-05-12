Snapdragon 8 Gen 1+, 120-кратный зум, камера Leica, 4900 мА·ч и 120 Вт. Живые фото прототипа Xiaomi 12 Ultra, подробные характеристики и цены

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Несколько источников практически одновременно опубликовали новые подробности о смартфоне Xiaomi 12 Ultra. Пожалуй, самое интересное — это живое фото прототипа, опубликованное китайским источником. И это фото в целом хорошо соотносится с теми изображениями, которые публиковались в Сети ранее.





На то, что надписи в блоке камеры нанесены вразнобой, можно не обращать внимания — для прототипа это простительно. Важнее подтверждение наличия 120-кратного зума. Разумеется, гибридного, оптический зум будет гораздо меньше. Надпись Leica возле блока камеры говорит сама за себя – Xiaomi в разработки камеры нового флагмана помогают специалисты известной компании. Модулей четыре, но известны подробности о трех. Сообщается, что в основном модуле будет использоваться 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX989, дополненный системой оптической стабилизации. Интересно, что OIS приписана и двум другим модулям, причем в обоих будут использоваться 48-мегапиксельные датчики. Соответственно, в одном из дополнительных модулей будет сверхширокоугольный объектив, в другом – телеобъектив. Четвертый модуль — это, скорее всего, камера 3D ToF.





В Китае уже даже обнаружились в продаже чехлы для Xiaomi 12 Ultra. Это указывает на то, что дизайн не просто финализирован, — аппарат уже готов к выходу. По данным известного в Китае инсайдера Digital Chat Station, производство двух смартфонов на Snapdragon 8 Gen 1+ начнется в стране в конце мая. Модели не конкретизируются, но есть предположение, что один из них — как раз Xiaomi 12 Ultra. Появление его в продаже ожидается или в конце июня, или начале июля.

Xiaomi 12 Ultra также приписан экран OLED Samsung E5 с диагональю 6,73 дюйма, разрешением 2К и кадровой частотой 120 Гц, 32-мегапиксельная фронтальная камера, аккумулятор емкостью 4900 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт, Android 12, стереодинамики, защита IP68, ИК-излучатель и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Более того, уже названа и стоимость всех версий! Так, предполагается, что за базовый Xiaomi 12 Ultra с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти попросят 885 долларов. Стоимость остальных версий такова: 12/256 ГБ — 960 долларов, 12/512 ГБ — 1000 долларов, 16/512 ГБ — 1075 долларов.