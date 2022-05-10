Снайперы и цистерны со взрывчаткой: жительница Мариуполя рассказала о восьми годах на мушке у националистов

«Здесь, на пересечении проспектов Ильича и Металлургов стояли три цистерны. Мы не знали, что в них: заминированы ли они, с бензином или нет. Каждый удар, каждый снаряд мы думали: если потечет эта жидкость сюда, в подвал, сгорим мы заживо или нет?» — поделилась переживаниями жительница Мариуполя, которая в течение восьми лет жила на мушке у националистов.