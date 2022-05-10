Снайперы и цистерны со взрывчаткой: жительница Мариуполя рассказала о восьми годах на мушке у националистов

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Украинские националисты ставили цистерны с неизвестным содержимым прямо около укрытий мирных жителей, а обычных горожан в любой момент мог застрелить один из снайперов ВСУ. Об этом рассказала жительница Мариуполя, передает пресс-служба Народной Милиции ДНР.
Как рассказала горожанка, в одном из разрушенных домов пряталась женщина-снайпер из рядов ВСУ, которая хладнокровно убивала мирных жителей, не стесняясь делать это прямо при детях.
«Девятиэтажка разбита со стороны двора, потому что там была украинская женщина-снайпер. Она из «местных». Ну, как, за восемь лет они тут уже местными стали. В присутствии сына и жены уложила мужчину. Просто ей так захотелось. Убила гражданского человека. Очень-очень было у нас тяжело», — рассказала жительница Мариуполя.
Также националисты устанавливали около жилых домов цистерны с неизвестным содержимым, продолжила женщина. Так, прямо около ее укрытия стояло три подобных приспособления. Местные жители очень боялись, что просто сгорят, если емкость детонирует или загорится.
«Здесь, на пересечении проспектов Ильича и Металлургов стояли три цистерны. Мы не знали, что в них: заминированы ли они, с бензином или нет. Каждый удар, каждый снаряд мы думали: если потечет эта жидкость сюда, в подвал, сгорим мы заживо или нет?» — поделилась переживаниями жительница Мариуполя, которая в течение восьми лет жила на мушке у националистов.
Напомним, не так давно в Сети разгорелись бурные обсуждения, поскольку одна из эвакуированных с территории «Азовстали» женщина внешне была очень похожа на печально известную украинскую снайпершу Елену Белозерску. Последняя «прославилась» после того, как в интервью западной прессе честно призналась, что «готова убивать людей в Донбассе». Позднее выяснилось, что эвакуировавшаяся женщина никак не связана с ВСУ.
Ранее жительница Мариуполя рассказала, как украинские военные палили по жилым домам из танков «ради забавы».