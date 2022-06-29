Смогут ли «китайцы» так же, как Samsung? Корейский гигант через два года выпустит складной смартфон с ценой ниже 800 долларов

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Компания Samsung сможет ощутимо снизить цены на свои гибкие смартфоны лишь в 2024 году.





Источник сообщает, что именно в 2024 году компания сможет выпустить складной аппарат с ценой менее 800 долларов. Для сравнения, текущий Galaxy Z Flip3 стоит 1000 долларов, и ожидается, что Flip4 будет стоить примерно столько же.

Если точнее, сообщается, что корейский гигант якобы намерен оценить новую модель менее чем в 1 млн корейских вон, что сейчас соответствует примерно 770 долларам.

Источник говорит, что Samsung уже начала разработку более доступных версий моделей Flip и Fold, то есть могут появиться сразу два более дешёвых смартфона в разных форм-факторах. При этом вряд ли стоит рассчитывать, что условный Fold Lite будет стоить менее 800 долларов — такая цена, скорее, будет у условного Flip Lite, который, как сообщали недавно другие источники, на самом деле может выйти в рамках линейки Galaxy A и называться, к примеру, Galaxy A Flip.

Удешевление станет возможным в том числе благодаря упрощению характеристики. Само собой, пока нет никаких подробностей, но на топовые платформы расчитывать точно не стоит.

Также нужно понимать, что выход оговариваемой модели в 2024 году вовсе не означает, что, к примеру, Galaxy Z Flip5 в следующем году не может выйти по цене 900 долларов.