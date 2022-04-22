Смогут ли эти смартфоны стать лучшими камерофонами на рынке? Появились подробности о датчиках изображения для линейки Vivo X80

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Линейка смартфонов Vivo X80, которая будет представлена уже в понедельник, точно получит новый датчик изображения Sony IMX866. И сегодня у нас есть его параметры.





Итак, новый датчик Sony сохранит набирающее популярность разрешение 50 Мп. При этом оптический формат немного изменится: 1/1,5 дюйма против 1/1,56 дюйма у IMX766. Также новый датчик будет иметь конфигурацию RGWB, которая позволяет собирать больше света.









Датчик Sony IMX866, как утверждают все данные, получат модели X80 и X80 Pro, а вот топовый X80 Pro+ будет оснащён более крупным датчиком Samsung оптического формата 1/1,3 дюйма, который сейчас фигурирует под названием GNV. Последняя буква обозначает, что это некая специальная версия, созданная для Vivo. Напомним, в линейке V70 имеет место такое же разделение: младшие модели оснащены Sony IMX766, а топовая имеет уже Samsung GN1.

Из остального известно о системе стабилизации Gimbal Stabilization, семилинзовом объективе, антибликовом покрытии Zeiss T и обновлённом процессоре обработки изображений V1+.