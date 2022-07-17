СМИ: вернувшаяся в РФ Пугачева лишила себя квартиры в Москве за 150 миллионов рублей

После того, как Алла Борисовна с мужем Максимом Галкиным и их совместными детьми покинули Россию, многие СМИ выпустили материалы об участи их оставшейся в стране недвижимости звездной четы. Недавно центром внимания стала пятикомнатная квартира, которая больше не принадлежит Примадонне, передают «Дни.ру».
Изучая вопросы недвижимости Пугачевой в России, журналисты неожиданно вспомнили о пятикомнатной квартире певицы площадью 170 квадратных метров, которая находится вблизи Кремля. Она стала собственностью артистки в далеком 1980 году.
Однако на данный момент Примадонна не проживает в данной квартире. Некоторое время назад исполнительница «Алых роз» даже пыталась сдавать в аренду свою недвижимость, но после не увенчавшихся успехом попыток передумала и переписала жилплощадь на дочь Кристину Орбакайте, лишив себя тем самым 150 000 рублей.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Косметолог Аюпова рассказала о пагубном влиянии переезда на внешность Пугачевой.