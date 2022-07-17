СМИ: вернувшаяся в РФ Пугачева лишила себя квартиры в Москве за 150 миллионов рублей

Однако на данный момент Примадонна не проживает в данной квартире. Некоторое время назад исполнительница «Алых роз» даже пыталась сдавать в аренду свою недвижимость, но после не увенчавшихся успехом попыток передумала и переписала жилплощадь на дочь Кристину Орбакайте, лишив себя тем самым 150 000 рублей.