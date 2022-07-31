СМИ: в брошенном замке Пугачевой и Галкина устроили громкую вечеринку

Многие поклонники уехавших из России Аллы Пугачевой и Максима Галкина считали, что их замок в деревне Грязь пустует. Но недавно стало известно, что в большом доме поселился внук Примадонны Никита Пресняков. Он продолжил традицию звездной родственницы и устроил в имении громкий праздник, передает «Экспресс газета».
Накануне, 30 июля, у сына Кристины Орбакайте прошло памятное празднование: ровно пять лет со дня его свадьбы с Аленой Красновой. На вечеринку Пресняков-младший позвал множество друзей.
«Восемь лет, как знакомы, и уже деревянная свадьба (пять лет). За это время я стал лучшей версией себя. Все благодаря тому, что рядом находился правильный человек, который всегда поддерживал и мотивировал меня, несмотря ни на что», — признался внук Пугачевой.
«ЭГ» уточняет, что само мероприятие прошло с большим количеством спиртных напитков и зажигательными танцами. Соседи заявили, что праздник длился до самого утра.