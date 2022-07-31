СМИ: в брошенном замке Пугачевой и Галкина устроили громкую вечеринку

«Восемь лет, как знакомы, и уже деревянная свадьба (пять лет). За это время я стал лучшей версией себя. Все благодаря тому, что рядом находился правильный человек, который всегда поддерживал и мотивировал меня, несмотря ни на что», — признался внук Пугачевой.