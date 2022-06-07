СМИ узнали реакции Запада на требование Зеленского по Крыму

Франция, Италия и Германия не поддержали требование Украины о передаче контроля над Крымом. Об этом говорится в статье Патрика Бьюконена для журнала American Conservative.
Журналист отметил, что Рим, Берлин и Париж поддерживают скорое урегулирование ситуации. При этом никто из них не настаивает на том, что хочет президент Украины Владимир Зеленский: ухода России с территорий, которыми она владеет с 2014 года.
Обозреватель указал, что в этом вопросе Зеленского поддерживают некоторые страны Восточной Европы. При этом он не уточнил, о каких союзниках идет речь. Об этом информирует телеканал «360».
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.