СМИ узнали размер гонорара «Би-2» на частных корпоративах

Несмотря на весьма категоричные действия участников группы «Би-2», связанные с темой спецоперации по защите Донбасса, с концертами у музыкантов все в порядке. Стало известно, сколько группа получает за одно выступление на корпоративе, передает «Комсомольская правда».
По информации источника, музыканты уже запланировали несколько концертов в России и за рубежом. Но размер их гонорара за частное выступление на кооперативах снизилась. Так, если раньше «Би-2» получала порядка 60 тысяч евро за один концерт на личных вечеринках, то сейчас стоимость выступления группы составляет примерно 50 тысяч евро (более 3 млн рублей).
Ранее «Народные Новости» сообщали, что СМИ озвучили гонорары вернувшегося в Россию Максима Леонидова.