СМИ узнали размер гонорара «Би-2» на частных корпоративах

По информации источника, музыканты уже запланировали несколько концертов в России и за рубежом. Но размер их гонорара за частное выступление на кооперативах снизилась. Так, если раньше «Би-2» получала порядка 60 тысяч евро за один концерт на личных вечеринках, то сейчас стоимость выступления группы составляет примерно 50 тысяч евро (более 3 млн рублей).