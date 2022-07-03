СМИ узнали о «нешуточном» размере пенсий Степаненко и Петросяна

Народные артисты России Елена Степаненко и Евгений Петросян получают около 50 тысяч рублей в качестве пособия по старости. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды», чтобы получать столь «нешуточную» пенсию, необходимы три условия.
Во-первых, потребуется московская прописка. Именно региональные власти устанавливают размер доплаты к пенсионной выплате для заслуженных и народных артистов. Так, столичные власти оценили эти звания в дополнительные 30 тысяч рублей. Эти деньги суммируются с пособием по старости, которое получают все россияне с определенного возраста.
Другое важное условие, от которого зависит размер пенсии — работает человек или нет. Как известно, сумма, получаемая работающими лицами пожилого возраста ниже.
Наконец, третье условие, влияющее на размер пенсионных выплат — наличие государственных наград и орденов. Так называемое дополнительное материальное обеспечение составляет в Москве 22 тысячи рублей и суммируется со всеми прочими надбавками.
Поскольку Евгений Петросян — Народный артист России, а его бывшая супруга Елена Степаненко — заслуженная артистка РФ, величина их пенсий оценивается в 45-55 тысяч рублей.