СМИ узнали о «нешуточном» размере пенсий Степаненко и Петросяна

Во-первых, потребуется московская прописка. Именно региональные власти устанавливают размер доплаты к пенсионной выплате для заслуженных и народных артистов. Так, столичные власти оценили эти звания в дополнительные 30 тысяч рублей. Эти деньги суммируются с пособием по старости, которое получают все россияне с определенного возраста.