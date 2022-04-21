СМИ: Тимоти Шаламе встречается с моделью Victoria’s Secret

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Тимоти Шаламе

Актера Тимоти Шаламе заподозрили в отношениях с моделью Victoria’s Secret Сарой Талаби. Поводом для этого стали видео, на которых звезда “Дюны” целуется с неизвестной девушкой на фестивале Coachella.



Сара Талаби

По публикациям в сторис Талаби в инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией), где она опубликовала видео с фестиваля, журналисты пришли к выводу, что новой подругой актера стала именно она.

Отрицать, что время на фестивале она провела вместе с Шаламе, модель не стала. Я была на Coachella в эти выходные вместе с Тимоти и моей сестрой-близняшкой. Мы тусовались и танцевали под музыку. Это была лучшая ночь в моей жизни, — рассказала она Page Six.

Однако вместо комментариев про поцелуй с актером модель посоветовала журналистам задуматься о проблеме глобального потепления. Все спрашивают у меня, целовалась ли я с Тимоти Шаламе на Coachella. Это хороший вопрос. Но гораздо лучше было бы задать вопрос нашим мировым лидерам, почему Земля сейчас теряет 1,2 триллиона тонн льда каждый год из-за глобального потепления и почему реформа, связанная с климатическим кризисом, оказалась совершенно неэффективной, — заявила модель.

Западные СМИ также предположили, что это может быть пиар-акцией — в скором времени Талаби собирается выпустить книгу в соавторстве с сестрой.

Поклонники актера после слухов о романе начали травить модель в соцсетях. Девушка призналась журналистам, что стала получать угрозы в комментариях и личных сообщениях.

Я получаю угрозы и оскорбительные сообщения от поклонников Тимоти. Это не нормально, они должны перестать это делать, — призналась Сара.

Личная жизнь Тимоти Шаламе давно привлекает внимание журналистов. На его счету романы с дочерью Мадонны Лурдес Леон, дочерью Джонни Деппа Лили-Роуз и моделью Эйсой Гонсалес. А некоторое время назад анкету Тимоти заметили в закрытом приложении Lox Club, которое позиционируется как “клуб знакомств для евреев с крайне высокими стандартами”.