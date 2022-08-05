СМИ: Тарзан нанял бедного художника и продает картины от своего имени

Сергей Глушко не так давно решил заняться творчеством и уже продал несколько картин по хорошей цене. Однако журналисты считают, что за артиста их рисует совсем другой человек, передает Telegram-канал «НЕБОЖЕНА».
Как отмечается, муж Наташи Королевой нанял бедного художника, который и делает всю работу за профессионального стриптизера. Выгода от такого решения «баснословная» — картины Глушко пользуются большой популярностью, а стоимость их составляет около 1 млн рублей.
При этом имя художника пока не установлено, добавляет автор канала.