СМИ стало известно, сколько получает Андрей Макаревич за выступления на корпоративах

Покинувший Россию музыкант Андрей Макаревич уже четыре месяца находится в Израиле. Артист покинул Родину после начала спецоперации на Украине. Сейчас ему приходится давать частные выступление за границей, чтобы зарабатывать на жизнь.
Недавно Мараревич начал новый тур под названием «Мы рядом». Продажа билетов некоторых городах идет очень плохо, поэтому артисту приходится соглашаться на корпоративы.
По данным издания «Комсомольская правда» за одно частное выступление Макаревич получает от 3 миллионов рублей. При этом группа «Машина времени» не пользуется большой популярностью, поэтому в месяц у них проходит всего пару корпоративов.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.