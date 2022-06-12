СМИ стало известно, где будет жить Лобода после изгнания из России

Певице Светлане Лободе запретили въезд в Россию после резких высказываний в адрес Москвы. Журналистам стало известно, как сложилась судьба артистки после отъезда из РФ, пишет ИА SM-News.
По данным СМИ, певица переехала в Латвию, где пытается наладить быт. Артистка уже сняла в Прибалтике новый клип и успела приобрести дом по соседству с Валерием Меладзе.
Певица устроила свою дочь Еву в элитную школу Exupery International School. Стоимость одного года обучения в нем составляет около 15 тысяч долларов.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев.
Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.