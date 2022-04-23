СМИ сообщили об обнаружении взрывчатки на железнодорожном перегоне под Брянском

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Электромеханик во время технического осмотра железнодорожных путей нашел самодельное взрывное устройство (СВУ) на перегоне между станциями «Снежетьская» и «Белые Берега» в Брянской области, сообщает Baza.
«СВУ зажигательного типа было оснащено таймером и аккумулятором. Релейный шкаф не был взломан, хотя его закрывают на специальный ключ, подходящий к конкретному участку», — говорится в сообщении издания.
На место ЧП прибыли взрывотехники, которые изъяли устройство и отправили его на экспертизу. Коллега мужчины, который обнаружил опасный объект, заявил, что видел на территории лесополосы странного мотоциклиста. Другие детали инцидента устанавливаются.
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