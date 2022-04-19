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    СМИ сообщили о гибели одного человека во время беспорядков на Шри-Ланке

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    СМИ сообщили о гибели одного человека во время беспорядков на Шри-Ланке

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    На Шри-Ланке во время столкновения протестующих с сотрудниками полиции погиб один человек, еще 24 пострадали, сообщает Adaderana.

    Инцидент произошел в городе Рамбуккана из-за повышения цен на дизельное топливо и бензин. По информации издания, это связано с падением стоимости валюты в регионе. Местные жители с утра устроили протест, перекрыв все дороги, в том числе железнодорожные. Из-за напряженной обстановки правоохранителям пришлось открыть огонь по агрессивным участникам акции.

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