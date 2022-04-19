СМИ сообщили о гибели одного человека во время беспорядков на Шри-Ланке

Инцидент произошел в городе Рамбуккана из-за повышения цен на дизельное топливо и бензин. По информации издания, это связано с падением стоимости валюты в регионе. Местные жители с утра устроили протест, перекрыв все дороги, в том числе железнодорожные. Из-за напряженной обстановки правоохранителям пришлось открыть огонь по агрессивным участникам акции.