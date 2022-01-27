СМИ сообщают о визите правительственной делегации России в Мали и ЦАР

Делегация в составе директора департамента Африки МИД России Всеволода Ткаченко, а также представителей Минобороны РФ во время визита 28-29 января посетит Бамако и Банги.

По данным африканских СМИ, цель поездки – обсудить с представителями местных властей сотрудничество в военно-технической сфере, а также дальнейшее развитие отношений между странами.

Центральноафриканское издание Lengosongo сообщает, что на этот визит представителей РФ в ЦАР возлагают большие ожидания. Это обусловлено хорошими отношениями двух стран, благодаря российским инструкторам, подготовившим национальную армию и жандармерию для успешного противодействия вооруженным группировкам.

Западные страны недовольны сложившейся ситуацией в бывших колониях, поэтому пытаются препятствовать развитию их партнерских отношений с Москвой. В западных СМИ российских специалистов называют сотрудниками «ЧВК Вагнера», чем объясняют политическое и экономическое давление на Банги и Бамако.

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